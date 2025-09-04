Vebego säubert den Dortmunder Airport

Vebego Deutschland hat Anfang September den Auftrag für die Reinigung einer Gesamtfläche von rund 230.000 qm am Dortmunder Flughafen erhalten.

„Die Reinigung muss so ablaufen, dass Sicherheit, Pünktlichkeit und Sauberkeit gleichzeitig gewährleistet sind. Deswegen gibt es je nach Saison enge Reinigungsfenster, die auf die Flugpläne des Airports getaktet sind“, sagte Raphael Blank, Regionalleiter bei Vebego. Das Unternehmen setzt in Dortmund nach eigenen Angaben auf ein modernes Reinigungskonzept mit rund 45 Mitarbeitern, bei dem unter anderem Scheuersaugroboter auf großflächigen Verkehrsbereichen zum Einsatz kommen und digitale Tools die Abläufe steuern sollen.