Vinci Energies akquiriert Sicherheitssystemanbieter

Zum 10. Januar 2024 hat Vinci Energies den Anbieter für Alarmierungs- und Sicherheitssysteme GSA aufgekauft. Das Unternehmen mit Sitz im bayerischen Nüdlingen besteht bereits seit 1990, ist ein VdS-anerkannter Errichter für Brandmeldesysteme und erbringt zudem Leistungen in Wartung und Instandhaltung solcher Anlagen. Das akquirierte Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von 3,5 Mio. Euro.

Die GSA wird in die Fire Protection Solutions Group integriert, die Teil des Building-Solutions-Netzwerks von Vinci Energies ist. Unternehmen des Netzwerks bieten Leistungen in den Bereichen Design & Build, technische Instandhaltung sowie Gebäudemanagement an. Mit der Übernahme verstärkt die Brandschutzgruppe ihre Präsenz in Deutschland und erweitert ihr Angebot im Marktsegment der Brandmeldesysteme.

Weitere Informationen und Unternehmenskennzahlen zu Vinci Facilities Deutschland finden Sie in unserer Facility-Services-Datenbank unter www.facility-manager.de/fs-datenbank oder in unserer Marktübersicht Facility Services 2023 unter www.facility-manager.de/fs-anbieter-übersicht