Vinci Energies übernimmt die R+S Gruppe mit Hauptsitz in Fulda. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am 17. Juli 2025 unterzeichnet, bedarf aber noch der Genehmigung durch die deutschen Kartellbehörden. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende August erwartet. Verkäufer ist die Nokera AG, deren Kerngeschäft der serielle Holzbau ist.

Zur R+S Gruppe zählen fünf Gesellschaften, die schwerpunktmäßig in den Bereichen Elektrotechnik, Gebäudetechnik sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik tätig sind. Mit über 1.200 Mitarbeitenden erzielte die Gruppe im Jahr 2024 einen Umsatz von 191 Mio. Euro.

Im Zuge der Transaktion wurde vereinbart, dass die R+S Gruppe auch weiterhin Projektpartner der Nokera AG bei der Erstellung von Wohngebäuden in serieller Holzbauweise bleibt. Darüber hinaus streben Nokera und Vinci Energies eine strategische Partnerschaft für die Errichtung von Gebäuden im Infrastrukturbereich an. Dazu zählen etwa PPP-Vorhaben wie Schulen und Bildungsstätten sowie die Errichtung von Mitarbeiterunterkünften für Militärorganisationen.

Die R+S Group soll in das Netzwerk von Vinci Energies Building Solutions integriert werden und damit die 150 bestehenden Geschäftseinheiten sowie das Angebot an elektrotechnischen und multitechnischen Lösungen für Gebäude ergänzen. „Mit dieser Akquisition stärken wir unsere Kompetenz im Bereich elektrische Lösungen und können unseren Kunden nun ein kombiniertes Angebot an mechanischen und elektrischen Dienstleistungen anbieten, wodurch der Koordinationsaufwand reduziert wird und umfassende Lösungen bereitgestellt werden können“, sagt Stefan Falk, Vorsitzender der Geschäftsführung der Vinci Energies Deutschland Building Solutions GmbH.