Wepa übernimmt französischen Wettbewerber

von Michael Pecka
Freuen sich auf die Zusammenarbeit (v.l.): Martin Krengel, CEO der Wepa Gruppe, Marc Miribel, Präsident und CEO von MPH1865, sowie Andreas Krengel, Chief Commercial Officer der Wepa Gruppe. (Bild: MPH1865)

Die Wepa Gruppe will die Mehrheit an dem französischen Hersteller MPH1865 erwerben, der auf Hygienepapier und Seife im Away-from-Home-Sektor spezialisiert ist.

Ziel ist, die Präsenz von Wepa in Europa im Away-from-Home-Markt weiter zu stärken, teilte der Hersteller von Hygienepapieren Ende Januar mit. „Wir können dadurch die lokale Produktion stärken, industrielle Kapazitäten sichern und den Away-from-Home-Markt in Frankreich weiterentwickeln, während wir gleichzeitig von der Erfahrung und dem europäischen Netzwerk der Wepa Gruppe profitieren“, sagte Marc Miribel, Präsident und CEO von MPH1865.

Das Unternehmen mit Sitz in Ardèche und Drôme beschäftigt rund 260 Mitarbeiter und produziert jährlich bis zu 60.000 t Papier. Die Wepa Gruppe mit insgesamt etwa 4.300 Beschäftigten ist nach eigenen Angaben einer der drei größten Hygienepapier-Produzenten in Europa. Der Abschluss der geplanten Akquisition steht noch unter dem Vorbehalt der Erteilung aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Fusionskontrolle.

