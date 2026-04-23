Goldbeck bewirtschaftet MLP-Büros

Die Goldbeck Facility Services übernehmen das Facility Management für einen neuen Bürostandort des Finanz- und Versicherungsberaters MLP in Reutlingen.

Der Auftrag umfasst das technische und infrastrukturelle Gebäudemanagement für zwei Büros mit sechs bzw. sieben Geschossen und 6.200 qm Gesamtgeschossfläche sowie einer Tiefgarage, teilte der Dienstleister im April mit. Die Immobilien hatte die Muttergesellschaft Goldbeck zuvor als Generalunternehmer schlüsselfertig errichtet. Ein Gebäude wurde 2025 fertiggestellt, das zweite Objekt wurde im Februar an MLP übergeben.

„Damit setzen wir unseren ganzheitlichen Ansatz konsequent um – von der Planung über die Realisierung bis in die Betriebsphase“, sagte Nils Lueken, Geschäftsführer von Goldbeck Facility Services.