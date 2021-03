Wisag-Auftrag im Münchener Palais an der Oper

Clarus Management hat den Auftrag für das Facility Management im Palais an der Oper in München an die Wisag Gebäudetechnik Bayern vergeben. Zum 1. April 2021 tritt der Vertrag in Kraft. Der Dienstleister übernimmt damit die technischen Dienstleistungen, wie die Steuerung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen und die Pflege der technischen Anlagen.

Was das Palais bietet

Das Objekt vereint unter einem Dach Büros, Arztpraxen, Geschäfte, Gastronomie und Wohneinheiten sowie eine Tiefgarage auf insgesamt 23.000 qm.