Schülke erwirbt Pfennig Reinigungstechnik

Die Schülke & Mayr GmbH, Hersteller im Bereich Infektionsprävention und Hygiene, hat zum 13. Juli die Pfenning Reinigungstechnik GmbH übernommen, die manuelle Reinigungssysteme für hygienisch sensible Bereiche fertigt.

Die 1974 gegründete und familiengeführte Pfennig Reinigungstechnik GmbH mit Standorten in Durach im Allgäu sowie in Weidach, Sebnitz und Wangen an der Aare kooperiert bereits seit 1998 mit der Schülke und Mayr GmbH mit Hauptsitz in Norderstedt. „Mit diesem Zusammenschluss sind wir in der Lage, unseren Kunden Gesamtsysteme für Reinigung und Desinfektion anzubieten, die so am Markt noch nicht verfügbar waren. Wir erreichen damit ein neues Level der Prozesssicherheit von der täglichen Anwendung im Krankenhaus bis hin zur pharmazeutischen Produktion in Sterilbereichen“, sagte CEO Dietmar Pfennig. Die Standorte und Arbeitsplätze der Pfennig-Gruppe sollen den Angaben zufolge erhalten und die Familienmitglieder Dietmar, Petra und Maximilian Pfennig weiter in ihren Führungspositionen tätig bleiben.

Mit der Akquisition will Schülke nach Unternehmensangaben sein Life Science-Portfolio ausbauen und seine Position als Partner für ganzheitliche Kontaminationskontrolle in regulierten Pharma-Umgebungen stärken. Laut Patric Scheidner, Head of SBU Life Science bei Schülke „bringt Pfennig Reinigungstechnik ein tiefes Verständnis für Reinraumprozesse, starke Kundenbeziehungen, hohe Produktqualität und ein spezialisiertes Portfolio rund um manuelle Reinigungssysteme mit“.