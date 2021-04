Rund 900.000 Wohneinheiten in NRW energetisch saniert

Jedes Jahr veröffentlicht die EnergieAgentur.NRW Zahlen, Daten und Fakten rund um das Energieland Nordrhein-Westfalen. Von Januar 2006 bis September 2020 wurden etwa 120.000 Kreditanträge mit einem Volumen von ca. elf Mrd. Euro von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zur Finanzierung der energetischen Gebäudesanierung genehmigt. Damit konnten mehr als 515.000 Wohneinheiten in NRW saniert werden. Im gleichen Zeitraum haben Immobilienbesitzer knapp 225.000 Anträge auf Zuschuss zu einer energetischen Gebäudesanierung mit einem Finanzvolumen von über 385 Mio. Euro gestellt. In rund 390.000 Wohneinheiten in NRW ließen sich so energetische Sanierungsmaßnahmen durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.energieagentur.nrw/modernisierung