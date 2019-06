workplace-Kongress 2019

Im Herbst ist es wieder soweit und der workplace-Kongress geht in die nächste Runde. Austragungsort ist am 1. Oktober erstmals das Hotel Westin in der Elbphilharmonie in Hamburg. Nach dem Vortragsprogramm zeigen wir Ihnen, welche innovativen Coworking-Konzepte die Elbmetropole zu bieten hat. Wir begeben uns auf eine Besichtigungstour zu zwei fußläufig erreichbaren Coworking-Spaces. Zuerst stehen die Ruby Hans Workspaces auf dem Programm, danach machen wir uns auf den Weg zu den Räumen des rent24 Kaufmannshaus.

