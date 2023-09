worqs Coworking managt künftig everyworks-Standorte

Für den Betrieb der everyworks-Standorte der Deutschen Bahn zeichnet künftig worqs Coworking verantwortlich. In einem ersten Schritt ist der Office-Dienstleister dabei für die Standorte in Berlin, Hannover und Mannheim zuständig und übernimmt dort die personelle Betreuung und die Bereitstellung der technischen Services. Der Übergang der weiteren Standorte erfolgt sukzessive. Aktuell betreut worqs Coworking 28 Coworking Spaces in Deutschland.

everyworks ist …

… ein deutschlandweites Coworking-Angebot der Deutschen Bahn AG mit Standorten in Berlin (50 Arbeitsplätze), Mannheim (18) und Hannover (10) sowie Kooperationsstandorten in Frankfurt (8), Hamburg (9), Karlsruhe (10), Nürnberg (10) und Erfurt (9). Everyworks wurde im August 2020 gegründet und richtet sich insbesondere an Geschäftsreisende, die Wartezeiten effizient nutzen möchten, sowie an diejenigen, die einen flexiblen und zentralen Arbeitsplatz ohne Abo und Mitgliedschaft deutschlandweit nutzen möchten.

Wenn Sie mehr über die Trends zukunftsfähiger Arbeitswelten und New Work erfahren möchten, dann melden Sie sich noch jetzt an für den diesjährigen workplace-Kongress am 18. Oktober 2023 im Crowne Plaza Frankfurt. Weitere Informationen und zur Anmeldung gelangen Sie hier.