Zehn Jahre FM3: Jubiläum der DACH-Kooperation

RealFM e. V., Facility Management Austria (FMA) und Svit FM Schweiz feiern ihr zehnjähriges Bestehen als „FM3“. Die Kooperation besiegelten die drei Verbände auf der Expo Real 2014 mit dem Ziel, das Facility Management-Verständnis in Politik, Wirtschaft und Lehre in Europa zu stärken. In der letzten Dekade konnte das Bündnis nach eigenen Angaben bedeutende Fortschritte erzielen: Durch die Bündelung von Wissen und Ressourcen steigerten sie die Effizienz der Verbände und erhöhten den Mehrwert für die Mitglieder.

Die FM3-Partner betonen, dass die Intensivierung der kollektiven Aktivitäten für Facility Manager und Immobilienexperten weiterhin im Fokus steht. Ziel ist es, die bereits erfolgreich gestarteten Initiativen weiter auszubauen und neue Projekte zu initiieren, die den Anforderungen des europäischen Marktes gerecht werden.

Auch in Zukunft will „FM3“ als Marke für die länderübergreifende Zusammenarbeit im Facility Management stehen und die Interessen ihrer Mitglieder auf europäischer Ebene vertreten. Zum Jubiläum haben die drei Verbände aus der DACH-Region ein neues Symbol für ihre Zusammenarbeit entwickelt.