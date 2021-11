ZIA gründet Ausschuss für Facility Management

By

Auf der Präsidiumssitzung am 16. November hat der Zentrale Immobilien Ausschuss ZIA zwei neue Ausschüsse zu den Bereichen Facility Management und Bauen gegründet. Damit will der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft „wichtige Lücken in unserem Anspruch schließen, die gesamte Wertschöpfungskette der Immobilienbranche abzubilden“, sagte ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner.

Fabiola Fernandez Grund übernimmt den Vorsitz im Ausschuss Facility Management. Sie ist Co-Vorstandsvorsitzende der Unternehmensgruppe Gegenbauer. Vorsitzender des Ausschusses Bauen wird Olaf Demuth, Vorstand der Zech-Gruppe, stellvertretender Vorsitzender der langjährige Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes Dieter Babiel.

Der neue Ausschuss Bauen soll sich mit dem innovativen und experimentellen Bauen beschäftigen. „Das hat kein anderer Immobilienverband“, betonte Mattner.

Wichtig sei, dass die Hoch- und Tiefbauunternehmen mit den Vertretern aus den Bereichen Facility Management und Projektentwicklung vernetzt würden und insgesamt das „Wissen der bauenden Mitglieder weiteren Ausschüssen im ZIA zur Verfügung steht“.