ZukunftsForum zum Thema Fake News

Die Forum Media Group, unter deren Dach die Fachzeitschrift „industrieBAU“ erscheint, veranstaltet am 19. Mai 2021 von 17.00 – 19.00 Uhr virtuell via Zoom das „ZukunftsForum 2021 – Alles Fake? Informationen im Internetzeitalter“. Erfahren Sie mehr darüber, wie man seriöse Informationen erkennt und sich vor Desinformation schützt. „industrieBAU“ lädt Sie im Namen der Forum Media Group herzlich zu dieser kostenlosen Online-Veranstaltung ein.

Hören Sie spannende Vorträge von Prof. Dr. Jeffrey Wimmer, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Augsburg, Dr. Gregor Peter Schmitz, Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, und Thomas Laschyk, Gründer des Anti-Fake-News-Blogs Der Volksverpetzer.

Falschinformationen, die sich im Internet verbreiten, haben längst dramatische reale Konsequenzen. Diese Ereignisse stehen am Ende einer längeren Entwicklung: Das Internet und die Digitalisierung haben unser Leben in den letzten 20 Jahren nachhaltig verändert. Heute hat man nahezu überall und in Sekundenschnelle Zugang zu einer Fülle an Informationen. Gleichzeitig wird es immer schwieriger, aus der Informationsflut die relevanten und verlässlichen Quellen herauszufiltern. Beim 4. ZukunftsForum erhalten Sie deshalb spannende Einblicke in die Herausforderungen durch Falschinformationen und erfahren Visionen für die Zukunft.

