Freitag, 10. April 2026
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zvoove übernimmt KleanApp

Michael Pecka
von Michael Pecka
KleanApp ist eine SaaS-Plattform zur Digitalisierung geschäftskritischer Abläufe in der Reinigungsbranche. (Screenshot: www.kleanapp.net)

Der Software-Anbieter zvoove Group hat die Softwareentwicklung Schittkowski GmbH im bayerischen Eichstätt erworben, die mit KleanApp eine SaaS-Plattform für Qualitätskontrolle, Zeiterfassung und Betriebsmanagement in der gewerblichen Reinigungsbranche entwickelt hat.

„KleanApp und zvoove arbeiten seit Jahren eng zusammen, mit einer großen gemeinsamen Kundenbasis. Diese Übernahme ist der logische nächste Schritt – von der strategischen Partnerschaft zur vollständigen Integration“, sagte Stefan Kramer, CEO von zvoove Clean, Ende März. KleanApp ist den Angaben zufolge seit rund zehn Jahren bei einer Vielzahl großer gewerblicher Reinigungsunternehmen in Deutschland im Einsatz. Die Plattform ermöglicht, geschäftskritische Abläufe zu digitalisieren und zu optimieren, wie beispielsweise Qualitätsprüfungen, anlassbezogene und geplante Audits, DIN-konforme Qualitätsbewertungen oder intelligentes Ticketing.

Die zvoove Group hatte erst im August 2025 die dänische SaaS-Plattform CleanManager zugekauft, um ihr Portfolio zu erweitern. „Wir sind dabei, das beste digitale und KI-gestützte Ökosystem für die Reinigungsbranche in Europa aufzubauen“, kündigte Oliver Muhr, CEO der zvoove Group, an.

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