myGEZE Control: Gebäudeautomation der nächsten Generation

Vor allem im Bereich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sind die Ansprüche an die Funktionalität und Steuerbarkeit von Gebäuden enorm gestiegen: Zum einen müssen Gebäude immer höheren Vorgaben und strengeren Gesetzen genügen, um den Anteil des Immobilien- und Wohnungssektors an der Produktion von klimaschädlichem CO2 zu senken. Die Gebäudenutzerinnen und -nutzer wiederum legen zunehmend Wert auf Räume, die sich auch natürlich belüften und beleuchten lassen, was wiederum Auswirkungen auf Brandschutz und Gebäudesicherheit hat. So ergeben sich Szenarien, die das Gebäudemanagement vor komplexe Herausforderungen stellen.

Die neue Vernetzungslösung myGEZE Control unterstützt bei diesen Herausforderungen. Das System baut auf Komponenten des renommierten Automatisierungsspezialisten Beckhoff Automation auf und kann in herstellerneutrale Gebäudeleittechnik-, Gefahrenmanagement- und CAFM-Systeme integriert werden. Dank einer standardisierten BACnet-Projektierung ist das völlig unabhängig von Dienstleistern und vom eingesetzten Gebäudemanagement-Produkt möglich.

Arbeitserleichterung für Facility-Manager und Sicherheitskräfte

Im Alltag sorgt myGEZE Control für eine effiziente Gebäudeautomation. „Statt stundenlang zu Fuß das gesamte Gebäude abzugehen und zu kontrollieren, ob alle Fenster und Türen verschlossen sind, können Hausmeister oder Mitarbeitende des Sicherheitsdienstes mit myGEZE Control ihre Arbeit ganz bequem per Tablet erledigen“, sagt Jürgen Keller, Product Manager Connectivity – Integrated Solutions bei GEZE. „Damit erhalten sie einen Überblick über alle Türen und Fenster, sehen, wo Systeme noch nicht verschlossen sind oder wo die Beleuchtung noch eingeschaltet ist.“ Über die zentrale Steuerung auf Endgeräten können Nutzer mit einem Klick ein Szenario auslösen, das das Gebäude in einen gesicherten Nachtmodus versetzt. Die Plattform erkennt auch, wenn beispielsweise noch Reinigungskräfte im Gebäude sind, und kann eine automatische Zeitfunktion programmieren, die später nochmals den Nachtmodus aktiviert. „Das spart sehr viel Zeit – und bares Geld!“



Vernetzungslösung für vielfältige Szenarien in der Gebäudeautomation



myGEZE Control unterstützt genauso Szenarien, in denen es um zugangsbeschränkte Bereiche, um Barrierefreiheit, Brandschutz oder Fluchtwegsicherheit geht. Damit zum Beispiel Büros jederzeit optimal klimatisiert und belüftet sind, müssen zahlreiche Komponenten und Szenarien miteinander interagieren. So wird heute gern auf natürliche Klimatisierung über eine Nachtkühlung gesetzt, die schon zu Beginn des Tages ein gutes Raumklima schafft. Die Fassade kann über Sensoren für Wärme, Wind oder Lichteinstrahlung auf sich verändernde Außen- oder Rahmenbedingungen reagieren und automatisch eine Verschattung ausfahren oder Fenster abhängig von der Außentemperatur selbständig öffnen und schließen. Gleichzeitig müssen die Benutzenden aber auch die Möglichkeit haben, Fenster selbst zu öffnen oder zu schließen. „Dank myGEZE Control sind solche komplexen Systeme programmier- und steuerbar. Und das kosteneffizient und energiesparend“, so der GEZE-Experte. „Auf diese Weise leistet myGEZE Control auch einen Beitrag für nachhaltige und lebenswerte Gebäude von morgen.“



Vollumfängliche Unterstützung bei der Planung

GEZE unterstützt seine Kunden von Beginn an – egal, ob eine einfache Lösung fürs Facilitymanagement oder eine komplizierte Automatisierungslösung zur Gebäudesicherheit benötigt wird: „Wir liefern nicht nur die technische Lösung und die Einzelkomponenten. Wir übernehmen auf Wunsch auch die Türenfachplanung mit Projektierung oder Teilprojektierung. Das beinhaltet saubere Funktionsbeschreibungen sowie passende Lösungen und Türskizzen, bis hin zu Vorleistungsüberwachung und Baustellenkoordination. So helfen wir bei der fehlerfreien Planung, Installation und Inbetriebnahme von Fenster und Türen im Gebäude“, erläutert Jürgen Keller.

