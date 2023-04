Jahrbuch Smart Building 2023

Smart Buildings sind in aller Munde, aber was ist das eigentlich, so ein Smart Building?

Wer sich auf die Suche macht, bekommt schnell eine Antwort. Häufig auch mehrere. Und praktisch alle von ihnen sind an Gebäude geknüpft, die groß und neu und topmodern sind. Sie sind Vorreiter einer technischen Entwicklung und Gallionsfiguren des Möglichen. Sie zeigen, was geht und wie es sich damit lebt. Und erzählen doch nicht die ganze Geschichte.

Das Smart-Building Jahrbuch betrachtet deshalb das Thema quasi von oben und schafft Perspektiven für die weitere Umsetzung – nicht nur akademisch oder theoretisch, sondern auch praktisch.