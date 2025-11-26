Donnerstag, 27. November 2025
Kompendium Energiemanagement-Systeme 2025

Katrin Walch
von Katrin Walch

Obwohl ganz Deutschland über die hohen Energiekosten klagt, gibt es ein gewaltiges Potenzial an Energie, das täglich verschwendet wird. Seien es unkontrollierte Wärmeverluste, falsch eingestellte Gebäudesysteme oder veraltete Anlagen – die Kilowattstunden und mit ihnen die Euro verpuffen immer noch viel zu oft ungenutzt. Dabei braucht es selbst für große, wirtschaftlich attraktive Einsparungen oft nur kleine Mittel. Wenn man nur weiß, wie und wo etwas zu holen ist.

Bei der Suche nach diesen Einsparpotenzialen helfen Ihnen Energiemanagement-Systeme. Ihre Einführung ist für viele Unternehmen teils Pflicht, teils lohnende Kür. Denn so lassen sich bei einem verhältnismäßig geringen finanziellen und operativen Aufwand große Erfolge erzielen.

