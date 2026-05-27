Technik im FM 2026

Die beste Kilowattstunde ist die, die gar nicht erst verbraucht wird. Mit unserem neuen Sonderheft „Technik im FM“ wollen wir Ihnen genau für diesen Ansatz Strategien, Konzepte und konkrete Lösungen ans Herz legen – fundiert, anschaulich und praxisorientiert. Ausgehend von den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen stehen Energieeffizienztechnologien für Immobilienbetreiber im Mittelpunkt der Ausgabe: Von Energieerzeugung und -speicherung über Sonnenschutz und Gebäudeautomation bis hin zu Heizung, Lüftung und Klimatechnik.

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