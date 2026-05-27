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Technik im FM 2026

Robert Altmannshofer
von Robert Altmannshofer
Magazine cover for Technik im FM 2026 showing a glass building with a multicolor A–G energy efficiency scale and the subtitle 'Strategien und Effizienztechnologien für Immobilienbetreiber' along with sponsor logos at the bottom.

Die beste Kilowattstunde ist die, die gar nicht erst verbraucht wird. Mit unserem neuen Sonderheft „Technik im FM“ wollen wir Ihnen genau für diesen Ansatz Strategien, Konzepte und konkrete Lösungen ans Herz legen – fundiert, anschaulich und praxisorientiert. Ausgehend von den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen stehen Energieeffizienztechnologien für Immobilienbetreiber im Mittelpunkt der Ausgabe: Von Energieerzeugung und -speicherung über Sonnenschutz und Gebäudeautomation bis hin zu Heizung, Lüftung und Klimatechnik.

Robert Altmannshofer
Robert Altmannshofer

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