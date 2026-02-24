Zutritt-Kompendium 2026

Das Zutrittssegment entwickelt sich rasant. Neue Technologien wie das Smartphone als Identmedium strömen auf den Markt, digitale und automatisierte Zugangslösungen sind inzwischen unverzichtbar. Durch den stetigen Fortschritt ergeben sich Vorteile, aber auch neue Gefahren und Risiken. „Der Facility Manager“ hat sich dieser Themen angenommen und gemeinsam mit Experten einen umfassenden Überblick geschaffen. Für Ihre Orientierung haben wir auch aktuelle Zutrittslösungen am Markt für Sie zusammengetragen. In diesem Jahr haben 14 Unternehmen Zahlen, Daten und Fakten zu insgesamt 18 Systemen aus ihren Produktportfolien veröffentlicht, sodass Sie einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten der Zutrittskontrolllösungen für Ihren Bedarf erhalten.

