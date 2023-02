Zutritt-Kompendium 2023

Der Markt für Zutrittsmanagement bietet Produkte, die kosten- und zeitsparend in Gebäude integriert werden können, automatisch und digital ohne Personal funktionieren und dabei auch noch Daten sammeln, speichern und in Kombination mit den richtigen Software-Systemen verwalten können. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Wir haben für Sie spannende Neuheiten aus dem Zutrittssegment kompakt zusammengetragen. Außerdem haben 14 Unternehmen Fakten und Funktionen Ihrer Zutrittsprodukte in einem jüngst überarbeiteten Fragebogen übersichtlich zusammengefasst.

