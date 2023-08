18. Oktober; workplace-Kongress 2023

Es geht wieder rund in den deutschen Büros. Mit dem Ende der Corona-Pandemie ist die Lust, ins Büro zu gehen, wieder deutlich gestiegen. Allerdings möchten die Arbeitnehmer die gewonnene Flexibilität nicht mehr missen. Für Office Planer und Facility Manager stellt dieser Mix aus Homeoffice und Präsenztagen eine immense Herausforderung dar und zwar nicht nur in der Konzeption, sondern auch im späteren Betrieb. Deshalb sind „hybride Arbeitsplatzformen“ auf dem Vormarsch, die den Mitarbeitern einerseits eine angenehme Arbeitsatmosphäre bieten, andererseits durch Flächeneffizienz die Kosten auf einem akzeptablen Niveau halten. Auf unserem workplace-Kongress am 18. Oktober im Crown Plaza Frankfurt – Congress Hotel stellen wir Ihnen erfolgreiche Praxisbeispiele vor.

