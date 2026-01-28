adesso erweitert Planon Partner-Netzwerk

Der IT-Dienstleister adesso business consulting AG hat eine Partnerschaft mit Planon vereinbart, um den Softwareanbieter künftig als Systemintegrator bei der Vermarktung und Implementierung der Integrated Workplace Management Solution (IWMS) zu unterstützen.

Mit seinem tiefen Verständnis für Prozesse und Technologien sei adesso hervorragend positioniert, um das IWMS nahtlos in bestehende SAP-Landschaften einzubinden und Kunden bei der Digitalisierung ihrer Betriebs-, Immobilien- und Arbeitsplatzprozesse zu unterstützen, teilte Planon Ende Januar mit.

„Gemeinsam können wir Kunden jeder Größe und jeder Branche bei der technischen Umsetzung komplexer Integrationsszenarien unterstützen und so die digitale Transformation ihrer Immobilienprozesse weiter vorantreiben“, sagt Bernd Auer, Senior Partner Manager Central Europe bei Planon. „Gemeinsam schlagen wir die Brücke zwischen operativer Gebäudeverwaltung und strategischen Geschäftsprozessen und sorgen so für mehr Effizienz, mehr Transparenz und mehr Nachhaltigkeit im Facility Management“, ergänzt Thomas Mohrbacher, Team Lead Manager bei der adesso business consulting AG. Planon und adesso planen den Angaben zufolge, in den kommenden Monaten erste gemeinsame Projekte im deutschsprachigen Raum umzusetzen.