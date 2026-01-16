Planon wird SAP Solution Extension

Seit dem 13. Januar ist SAP Real Estate and Facilities Management by Planon als SAP Solution Extension verfügbar. Damit erweitern SAP und Planon ihre bestehende Partnerschaft. Auf dem Weg von der SAP Endorsed App zur Solution Extension habe die Lösung von Planon ein anspruchsvolles Qualifizierungsverfahren durchlaufen und wird künftig durch SAP Support Services unterstützt, teilt das niederländische Softwarehaus mit. Die Lösung verbindet Prozesse aus Immobilien-, Facility- und Arbeitsplatzmanagement mit SAP-Systemen und soll Unternehmen dabei unterstützen, Kostenkontrolle, Compliance, Flächennutzung und Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

„Mit dieser SAP Solution Extension bringen wir die fachliche Expertise von Planon in das Business- und Support-Framework von SAP ein und ermöglichen es Unternehmen, die Planung und den Betrieb ihrer Gebäude zu modernisieren. Dadurch entsteht ein einheitliches operatives Gesamtbild über Finanzen, Flächen, Services und Nachhaltigkeit hinweg – auf Basis konsistenter Daten, die weltweit skalierbare Verbesserungen ermöglichen“, sagt Peter Ankerstjerne, CEO von Planon. „Die Einstufung als SAP Solution Extension ist ein klarer nächster Schritt in unserer Zusammenarbeit und unterstreicht das Vertrauen von SAP in den Mehrwert, den Planon unseren Cloud-ERP-Kunden bietet“, erklärt Darryl Gray, Global Senior Vice President, ISV Success Management bei SAP. „Durch die direkte Verfügbarkeit über SAP vereinfachen wir den Einkauf, die Implementierung und die Skalierung von Real Estate und Facility Management innerhalb der SAP-Landschaft unserer Kunden.“