Alba übernimmt PM für „Am Oktogon“

Seit April 2019 ist Alba Property Management für das Property Management auf dem Berliner Areal „Am Oktogon – Campus für Gewerbe und Technologie“ des Projektentwicklers immobilien-experten-ag zuständig. Auf dem Campus zählen die Verwaltung und das Controlling der Mietverträge sowie die Steuerung der Dienstleister zu den Leistungen von Alba Property Management, das zum Bereich Facility Solutions der Alba Group gehört.

Der Campus Am Oktogon

Bei dem sich derzeit in der Entwicklung befindenden Projekt in Berlin-Adlershof handelt es sich um 18 Neubauten mit einer Bruttogrundfläche von insgesamt rund 85.000 qm. Dort sollen bis 2024/25 Büro-, Labor-, Produktions-, Service- und Lagerflächen entstehen. Fünf Gebäude sind bereits fertig gestellt und an Unternehmen aus der Forschung & Entwicklung, Automotive, Photonik & Optik sowie aus dem Dienstleistungssektor vermietet. Zwei weitere Immobilien befinden sich aktuell in der Bauphase.