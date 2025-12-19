Alpina Parking wächst in Deutschland

Alpina Parking ist seit Anfang Dezember für den Betrieb einer Parkimmobilie mit 187 Stellplätzen im Bonner Stadtteil Bad Godesberg verantwortlich – und kann damit bundesweit insgesamt fünf neue Aufträge seit Jahresmitte verbuchen.

Im November wurde ein langfristiger Pachtvertrag zwischen der Landmarken AG und der Alpina Parking Deutschland GmbH für den Betrieb der Tiefgarage im Lindeblock in Bad Godesberg geschlossen, teilte der Parkhausbetreiber mit. Die Alpina Unternehmensgruppe mit Sitz in München hatte die Alpina Parking Holding AG 2024 mit einem „Fokus auf moderne Parkräume“ gegründet, und setzt auf individuelle Nutzungskonzepte, maßgeschneiderte Tarife, einen langfristigen Werterhalt der Objekte und innovative digitale Technologien. Ziel ist eigenen Angaben zufolge, ein Expansionskurs der Marke in Deutschland, Österreich und der Slowakei.

Im Oktober gab das Unternehmen den Zuschlag für den Betrieb von etwa 400 Stellplätzen am City-Center Gersthofen bei Augsburg bekannt. Die Inbetriebnahme der Tiefgarage mit zwei Parkebenen sowie zusätzlichen Außenstellplätzen ist für April 2026 geplant. Den entsprechenden Pachtvertrag vereinbarte die Alpina Parking Deutschland GmbH mit dem Münchner Investor Concrete Capital. Im September hatte Alpina Parking die Bewirtschaftung von drei zentralen städtischen Parkhäusern in Rüsselsheim am Main übernommen. Der Betriebsführungsvertrag zwischen der Stadt und der Alpina Parking Rüsselsheim GmbH umfasst das Management von insgesamt 742 Stellplätzen in zwei Parkhäusern und einer Tiefgarage.

Betriebsgerechte Parkkonzepte

Zum neuen Portfolio von Alpina Parking gehören auch rund 600 Parkplätze am Klinikum St. Georg im Leipziger Stadtteil Eutritzsch. Der Pachtvertrag mit der Klinikum St. Georg gGmbH wurde bereits Anfang 2025 geschlossen. Den weiteren Angaben zufolge wurde in Leipzig mit dem Technologie-Partner Skidata erstmals ein volldigitalisierter Parkbetrieb eingeführt, bei dem alle Systemkomponenten über 5-G-Technologie miteinander verbunden sind. Mit dem Medizinzentrum Campus 9 im nordrhein-westfälischen Detmold hatte Alpina Parking bereits im Juni einen weiteren Medizinstandort hinzugewonnen. Das architektonisch auffällige Parkhaus am Klinikum Lippe bietet 327 Stellplätze.

„Mit vereinfachten Abläufen, hoher Servicequalität und individuell auf die Standorte zugeschnittenen Angeboten möchten wir das Parken so unkompliziert und angenehm wie möglich gestalten“, sagt Alpina-CEO Maximilian Bichlmaier.