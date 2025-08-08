Apleona: Dritte Übernahme in UK

Apleona hat Anfang August das Unternehmen Corrigenda, Anbieter von technischem Facility Management mit Sitz in Fareham im Südosten Englands, übernommen.

Corrigenda wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet technische Dienstleistungen, Energiemanagement sowie Wartungs- und Installationsdienstleistungen für mechanische, elektrische und HLK-Anlagen, teilte Apleona mit. Das Unternehmen mit rund 200 Mitarbeitern konzentriert sich den Angaben zufolge auf den öffentlichen Sektor, das Bildungswesen und lokale Behörden.

Mit der bereits dritten Akquisition in UK will Apleona seine Position in den Bereichen integriertes Facility Management und technische Dienstleistungen weiter stärken. „In den kommenden Jahren werden wir unsere europäische Plattform durch weitere ergänzende Akquisitionen wie Corrigenda in Großbritannien, Irland und anderen Ländern immer weiter ausbauen, um eine marktführende Position in Europa zu erreichen“, sagte Michael Engel, COO der Apleona Group.

Der Dienstleister hatte sich im September 2022 an der Combined Technical Solutions (CTS) in London und Manchester beteiligt und ein Jahr später die JCW Group Limited (JCW) mit Sitz in Royston erworben, die ebenfalls auf technisches Facility Management spezialisiert sind.