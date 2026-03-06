Freitag, 6. März 2026
Apleona: Weitere Übernahme in UK

von Michael Pecka
Michael Engel, COO der Apleona Group, gab die vierte Akquisition in Großbritannien bekannt. (Bild: Apleona)

Apleona hat Morrison Facilities Services erworben, die mit rund 300 Mitarbeitern an sechs Standorten in Schottland und England im öffentlichen Sektor aktiv sind.

„Dieser Schritt stärkt unsere regionale Präsenz in Schottland und England im Rahmen unserer Kernkompetenzen im technischen und integrierten Facility Management weiter“, sagte Michael Engel, COO der Apleona Group. Ziel ist laut Engel, Marktführer in Großbritannien zu werden.

Für Apleona ist die Übernahme von Morrison Facilities Services die vierte Akquisition in Großbritannien innerhalb von drei Jahren. Apleona UK beschäftigt den Angaben zufolge inzwischen mehr als 2.000 Mitarbeiter.

