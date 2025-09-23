Dienstag, 23. September 2025
Apleona Wolfferts verstärkt Gebäudetechnik

von Michael Pecka
Akquisition von Apleona Wolfferts: Zur Smart Energy Group gehören die vier Firmen Oertel & Prümm, Lentzen Gebäudetechnik, Matthias Frischke und gpc Technologies. (Bild: Apleona)

Apleona Wolfferts hat die Smart Energy Group (SEG) von EOS-Partners übernommen, um seine Leistungsbreite für die technische Gebäudeausrüstung zu erweitern.

Die Smart Energy Group (SEG) mit Hauptsitz in Köln beschäftigt rund 260 Mitarbeitende an sechs Standorten in Nordrhein-Westfalen und Hessen, teilte die Apleona-Tochter mit. Das Unternehmen bietet den Angaben zufolge ein umfassendes Portfolio an technischen Gebäudeleistungen für Planung, Installation und Services im Bereich der Elektrotechnik sowie der Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Klimatechnik.
„Durch den Erwerb der SEG wird Apleona Wolfferts zudem zum Komplettanbieter für alle Gewerke der technischen Gebäudeausrüstung. Wir sind somit gemeinsam stark aufgestellt, sowohl in der Fläche als auch für große Projekte und wir bieten nun sämtliche Gewerke für eine energieeffiziente und ressourcenschonende Gebäudetechnik aus einer Hand an – von der Konzeption bis zur baulichen Umsetzung und Wartung“, sagte Horst Kever, CEO von Apleona Wolfferts. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

Partnerschaft mit Kärcher

Unabhängig davon hat die Apleona Gruppe im September eine strategische Partnerschaft mit Kärcher abgeschlossen. „Wir bringen führende Technologien wie autonome Reinigungsroboter, ressourcenschonende Maschinen und digitale Flottenmanagement-Lösungen ein. Damit ermöglichen wir Apleona und deren Kunden, Reinigungsprozesse messbar effizienter und nachhaltiger zu gestalten“, erklärte Dirk Hahn, Vertriebsleiter Professional bei der Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH. „Die Kooperation mit Kärcher ist für Apleona ein strategisch wichtiger Schritt, um unsere Technologieführerschaft im Facility Management weiter auszubauen“, ergänzte Dr. René Heppner, Leiter Anwendungstechnik bei Apleona.

