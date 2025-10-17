Assa Abloy akquiriert Kentix

Assa Abloy hat die Kentix GmbH in Idar-Oberstein übernommen, die auf Zugangs- und Überwachungslösungen für Rechenzentren spezialisiert ist.

„Mit der Akquisition von Kentix stärkt Assa Abloy sein Produktportfolio im Bereich digitaler Sicherheitslösungen für Data Center-Anwendungen – sowohl in Deutschland als auch in der gesamten EMEIA-Region“, sagt David Moser SVP & Head of Digital and Access Solutions bei Assa Abloy Opening Solutions EMEIA. „Durch die Integration eröffnen sich für Kentix neue Märkte und zusätzliche Vertriebsmöglichkeiten innerhalb der globalen Assa Abloy Gruppe“, ergänzt Kentix-Geschäftsführer Thomas Fritz. Für die rund 50 Mitarbeitenden von Kentix soll sich nichts ändern, der Standort im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein bleibt den Angaben zufolge erhalten.

Assa Abloy hatte zuletzt Anfang 2025 die auf elektronische Schließsysteme spezialisierte Uhlmann & Zacher GmbH mit Sitz in Waldbüttelbrunn bei Würzburg zugekauft, um sein Produktangebot in Deutschland und der DACH-Region zu erweitern.