Donnerstag, 19. März 2026
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Auftakt für neue Leitstellenlösung von Klüh Security

Michael Pecka
von Michael Pecka
Bild: Klüh Service Management GmbH

Klüh Security hat erste Partner und Kunden für die Nutzung ihrer neuen, zertifizierten Alarmempfangs- und Notrufserviceleitstelle gewonnen, die sowohl Sicherheitsdienste als auch technische Serviceleistungen digital und rund um die Uhr koordiniert.

Die Partner unterstützen insbesondere die technische Anbindung von Sicherheits- und Serviceanwendungen, während Kunden aus besonders sicherheitsrelevanten Bereichen wie Bundeswehr, Energieversorger, Banken, Flughäfen, Schiffshäfen, Gesundheitseinrichtungen und Hightech-Unternehmen die zertifizierte Leitstellenlösung bereits nutzen, teilte die Muttergesellschaft Klüh Service Management GmbH Mitte März mit.

Die Alarmempfangs- und Notrufserviceleitstelle ist den Angaben zufolge offiziell nach VdS 3138 (Qualitätsstandards) und VdS 3137/DIN EN 50518 (Auslegung und Betrieb) sowie nach DIN EN 17483-1 (KRITIS-Sicherheitsdienstleistungen) und ISO 27001 (Informationssicherheitsmanagement) zertifiziert. „Unsere Kunden und Partner können sich somit darauf verlassen, dass modernste Technik, geprüfte Prozessqualität und systematisches Risikomanagement Hand in Hand gehen“, sagte Sven Horstmann, Geschäftsführer von Klüh Security.

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