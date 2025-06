Flugsicherheitsbehörde setzt weiterhin auf Klüh

Klüh hat von der Flugsicherheitsbehörde der Europäischen Union (EASA) mit Hauptsitz in Köln erneut den Auftrag für infrastrukturelle Dienstleistungen erhalten.

Ausschlaggebend für die Vertragsverlängerung war ein optimiertes Konzept für eine moderne, nachhaltige Gebäudebewirtschaftung, teilte der Multiservice-Anbieter mit. Klüh übernimmt am Standort der EASA seit 2016 die Unterhalts-, Glas- und Sonderreinigung sowie den Konferenzservice und infrastrukturelles Gebäudemanagement. Seit 2021 ist das Düsseldorfer Unternehmen zudem für Empfangsservice, Postbearbeitung, Aktenvernichtung sowie Objektschutz verantwortlich.

„Mit Klüh haben wir einen Partner an unserer Seite, der unsere hohen Anforderungen in den Bereichen Sicherheit, Service und Nachhaltigkeit zuverlässig erfüllt“, sagte Steffen Pohl, Real Estate und Facility Manager bei der EASA. Die EU-Behörde für zivile Luftfahrt beschäftigt in Köln nach eigenen Angaben rund 800 Mitarbeitende aus insgesamt 31 Mitgliedsstaaten.