Donnerstag, 5. Februar 2026
StartAktuelles
Aktuelles

Bad Homburg beauftragt Piepenbrock

Michael Pecka
von Michael Pecka
Bild: Alexander Habermehl/Stadt Bad Homburg

Die Stadt Bad Homburg hat erneut ein Los für verschiedene Reinigungsleistungen an die Piepenbrock Unternehmensgruppe vergeben.

Seit Juli 2025 übernimmt die Niederlassung Wiesbaden die Unterhalts- und Glasreinigung sowie Grund- und Sonderreinigungen, teilte Piepenbrock im Februar mit. Zu den Sonderleistungen zählt unter anderem die Reinigungen und Neubeschichtungen von Fußböden.

Der Dienstleister betreut nun das Rathaus, Standesamt und Jugendbüros, einige Kindergärten sowie der Stadtbibliothek, Feuerwehr, Veranstaltungsräume und öffentlichen Toiletten. Zuvor war das Unternehmen den Angaben zufolge bereits in anderen Gebäuden der Kommune im Einsatz.

Michael Pecka
Michael Pecka

NEUESTE BEITRÄGE

Die Fachzeitschrift “Der Facility Manager” zeigt Lösungen für lebenszyklusorientierte Planung, Bau und Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen. Ziel von Facility Management ist es, ein optimales Umfeld für das Kerngeschäft zu schaffen, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, die Qualität zu steigern, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten. Mit fundierter Berichterstattung behandelt „Der Facility Manager“ das komplette Aufgabenspektrum des Facility Managements und gibt praxisbezogene Handlungsempfehlungen – auf der strategischen Ebene der Unternehmensorganisation genauso wie auf der operativen Ebene des Immobilien- und Liegenschaftsbetriebs mit dem technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement. In unserem Karriere-Portal für die FM-Branche, die Facility Jobbörse, finden Sie aktuelle Stellenangebote, Weiterbildungsangebote und vieles mehr.
“Der Facility Manager” ist eine Publikation der Sparte "Bau- und Immobilienzeitschriften" der Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH. Zum Portfolio gehören auch: CAFM-NEWS, industrieBAU, hotelbau, Apartment Community und Arbeitskreis Hotelimmobilien.

Kontaktieren Sie uns: service@forum-zeitschriften.de

© FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH | FORUM Media Group