Bad Homburg beauftragt Piepenbrock

Die Stadt Bad Homburg hat erneut ein Los für verschiedene Reinigungsleistungen an die Piepenbrock Unternehmensgruppe vergeben.

Seit Juli 2025 übernimmt die Niederlassung Wiesbaden die Unterhalts- und Glasreinigung sowie Grund- und Sonderreinigungen, teilte Piepenbrock im Februar mit. Zu den Sonderleistungen zählt unter anderem die Reinigungen und Neubeschichtungen von Fußböden.

Der Dienstleister betreut nun das Rathaus, Standesamt und Jugendbüros, einige Kindergärten sowie der Stadtbibliothek, Feuerwehr, Veranstaltungsräume und öffentlichen Toiletten. Zuvor war das Unternehmen den Angaben zufolge bereits in anderen Gebäuden der Kommune im Einsatz.