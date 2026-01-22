Piepenbrock erreicht Umsatzmilliarde

Die Piepenbrock Unternehmensgruppe hat im Geschäftsjahr 2025 erstmals die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz überschritten.

Bereits vor fünf Jahren hatte Piepenbrock dieses Ziel definiert. „Im zurückliegenden Jahr wuchs die Gruppe trotz herausfordernder Rahmenbedingungen auf dem Markt erneut deutlich – diesmal um rund sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr“, gab das Unternehmen im Januar bekannt. Dabei hätten insbesondere technischen Dienstleistungen an Bedeutung gewonnen. Sie stehen mittlerweile für rund ein Viertel des Gesamtumsatzes.

„Dieser Erfolg zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir wachsen gemeinsam mit unseren Kunden und mit einem klaren Qualitätsanspruch“, sagt Arnulf Piepenbrock als geschäftsführender Gesellschafter. Die Unternehmensgruppe verfügt nach eigenen Angaben über etwa 800 Standorte sowie 70 Niederlassungen und beschäftigt rund 26.800 Mitarbeiter.