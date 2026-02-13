Pflichtverletzung: Wer haftet wofür?

Kostenoptimierung, Effizienzsteigerung und Outsourcing sind üblicherweise die Schlagworte, die im Zusammenhang mit Facility Management fallen. Über allem steht jedoch die Gesetzeskonformität. Facility Manager bewegen sich in einem rechtlich verantwortungsvollen Kontext, der bei grober Pflichtverletzung auch die persönliche Haftung miteinschließt.

Mit einem Vortrag über neue Anforderungen aus Gesetzen, Verordnungen, Normen und Richtlinien, die Facility Manager zu beachten haben, werden Henning Wündisch und Sebastian Kick die diesjährige Bundesfachtagung Betreiberverantwortung am 20. und 21. April im Esperanto in Fulda eröffnen. Rechtsanwalt Henning Wündisch ist bei Rödl im Bereich des Organisations- und Haftungsrechts sowie des Facility-Management-Rechts tätig. Sebastian Kick berät bei Rödl Unternehmen zu Betreiberverantwortung, Betriebsorganisation und Schnittstellenmanagement im Gebäudebetrieb.

Doch welche Konsequenzen folgen aus der Verletzung von Betreiberpflichten? Joachim Lenoir, Senior Consultant bei dem auf Industrie und Gewerbe spezialisierten Versicherungsmakler BüchnerBarella, wird anhand von Praxisfällen aufzeigen, welche Haftung sich aus der Verletzung der Betreiberverantwortung ergeben kann.

Risiken minimieren mit KI

Doch die Bundesfachtagung Betreiberverantwortung will nicht nur mahnen, sondern konkrete Hilfestellung leisten, damit es nicht so weit kommt. So wird Dr. Alexandra Merkel, CTO der Innomatik AG, darlegen, wie sich mithilfe Künstlicher Intelligenz Daten analysieren lassen, Risiken erkannt werden können und sich die Wartung optimieren lässt.

Philipp Rother und Tobias Pickert von ECE Marketplaces werden erklären, wie sie Betreiberpflichten aus dem Regelinformationssystem REG-IS in SAP Fiori integriert haben und mit dem „Pflichten-Manager“ das Prüf- und Wartungsmanagement objektscharf organisieren konnten.

Pflichtverletzungen in Bezug auf die Betreiberverantwortung ergeben sich jedoch nicht nur durch Mängel in Wartung und Instandhaltung, sondern in zunehmendem Maße auch durch Nachlässigkeiten in der digitalen Absicherung der technischen Infrastruktur. Freuen dürfen sich die Teilnehmer der Bundesfachtagung Betreiberverantwortung deshalb auf den Vortrag von Ralf Schmitt, Experte für Cybersicherheit bei der TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, der praxisgerechte Lösungsansätze für die Cybersicherheit in der Technischen Gebäudeausrüstung präsentieren wird.

