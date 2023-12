Bewerbungsfrist für The smarter E Europe Award 2024 gestartet

Vom 19. bis 21. Juni 2024 wird erneut die Messe The smarter E Europe in München stattfinden. Im Zuge dessen wird auch der The smarter E Award ein weiteres Mal verliehen. Erstmals nicht nur in vier sondern fünf Kategorien (Outstanding Projects, Photovoltaics, Energy Storage, E-Mobility und Smart Integrated Energy), kombiniert der Award künftig die bisherigen Auszeichnungen The smarter E Award, Intersolar Award, ees Award, Power2Drive Award und EM-Power Award. Zum 1. Dezember 2023 hat die Bewerbungsfrist gestartet und Unternehmen haben die Möglichkeit, sich mit ihren Innovationen und Projekten für den Preis bis zum 15. März 2024 zu bewerben.

Die Preiskategorien