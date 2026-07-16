Neues gefma White Paper zur Klimaanpassung

Mit dem neuen White Paper GEFMA 984-5 „Klimaanpassung als Aufgabe des Facility Management“ hat der Deutsche Verband für Facility Management (gefma) eine Orientierungshilfe veröffentlicht, die zeigt, wie Facility Management die Resilienz von Bestandsimmobilien und Quartieren stärken kann.

Während in den vergangenen Jahren vor allem die Energieeffizienz von Gebäuden im Fokus stand, gewinnen heute zunehmend auch Außenflächen, Begrünungsmaßnahmen und klimaresiliente Bewirtschaftungskonzepte an Bedeutung, teilte der Verband Mitte Juli mit. „Klimaanpassung ist keine Zukunftsfrage mehr, sondern eine aktuelle betriebswirtschaftliche, gesellschaftliche und versicherungsrelevante Notwendigkeit. Das Facility Management nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein: Es bewirtschaftet und entwickelt den Gebäudebestand, kennt die Prozesse innerhalb und außerhalb der Immobilie und kann Klimaanpassung damit vom Konzept in den konkreten Betrieb überführen“, sagte Regina Zeitner, Leiterin des Autorenteams und Mitglied des gefma-Arbeitskreises Nachhaltigkeit.

Bislang kaum einheitliche Kennzahlen

Anlass für die Publikation war nach Verbandsangaben die Tatsache, dass für die Bewirtschaftung klimaangepasster Bestandsimmobilien bislang kaum einheitliche Kennzahlen vorliegen. Insbesondere für Maßnahmen wie Dach- und Fassadenbegrünung oder Entsiegelung fehlten bislang belastbare Grundlagen für Ausschreibungen und die wirtschaftliche Bewertung im Gebäudebetrieb.

Das neue White Paper erläutert laut gefma die Grundlagen der Klimaanpassung und zeigt die Auswirkungen eines veränderten Klimas auf das Quartier, die Immobilie und alle Betroffenen. Es soll Investoren, Eigentümern, Betreibern, Asset- und Property Managern sowie Facility-Management-Dienstleistern deutlich machen, welche fachlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Grundlagen für die Umsetzung im Betrieb erforderlich sind. Exemplarisch werden die ökologischen und sozialen Vorteile, aber auch die notwendigen Investitions- und Bewirtschaftungskosten durch Klimaanpassungsmaßnahmen dargestellt.

Das White Paper GEFMA 984-5 „Klimaanpassung als Aufgabe des Facility Management“ steht hier kostenfrei zum Download für gefma-Mitglieder bereit. Nicht-Mitglieder können es dort für 59 Euro (zzgl. USt.) erwerben.