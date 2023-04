BLB baut Ladeinfrastruktur an Regierungsstandorten aus

Der Ausbau der Elektromobilität in Brandenburg schreitet voran und die Ausstattung mit Ladesäulen am Potsdamer Regierungsstandort Heinrich-Mann-Allee 107 wurde abgeschlossen. Die Nutzung erfolgt durch die Staatskanzlei, das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie, das Ministerium der Finanzen und für Europa, das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, das Ministerium der Justiz und den Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB).

Ladesäulen im Einsatz