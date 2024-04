Bundesfachtagung Betreiberverantwortung startet mit Rekordteilnehmerzahl

Die Bundesfachtagung Betreiberverantwortung ist in ihre 12. Ausgabe gestartet. Initiator Ulrich Glauche von Rödl & Partner begrüßte 290 Teilnehmer zur diesjährigen Veranstaltung in Fulda. Damit verzeichnet die Veranstaltung einen neunen Teilnehmerrekord.

Zwei Tage lang geht es in einem umfangreichen Tagungsprogramm um aktuelle Fragen der Betreiberverantwortung. Die Initiatoren Ulrich Glauche und Jörg Schielein von Rödl & Partner haben ein Programm ausgearbeitet, in dessen Rahmen Rechtsanwälte und weitere Experten die wichtigsten neuen Gesetzesvorgaben, Normen und Richtlinien für einen sicheren Gebäudebetrieb vorstellen. Darüber hinaus beschreiben Verantwortliche aus namhaften Unternehmen die Umsetzung der Betreiberverantwortung in der Praxis und wie sie in ihren Organisationen die Anforderungen aus den umfangreichen Vorgaben erfüllen. Schwerpunktthemen der Bundesfachtagung Betreiberverantwortung 2024 sind „Klimaschutz & Nachhaltigkeit in Verbindung mit Betreiberverantwortung“, das neue „Gebäudeenergiegesetz (GEG)“ und „Cybersicherheit für gebäudetechnische Anlagen“.