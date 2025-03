Auswirkungen des ESG-Reportings auf die Betreiberverantwortung

Nun steht auch der letzte Vortrag der diesjährigen Bundesfachtagung Betreiberverantwortung am 20./21. Mai in Fulda fest und das Programm ist vollständig.

Kai Ukena, Senior Manager Real Estate Consulting and Transformation bei PwC, und Annelie Casper, stellv. Geschäftsführerin von gefma werden über die Auswirkungen des ESG-Reportings in Property und Facility Management auf die Betreiberverantwortung referieren.

Freuen Sie sich zudem auf Vorträge zu „neuen Anforderungen an das Facility Management aus Gesetzen, Verordnungen, Normen und Richtlinien“, „Ausschreibung & Vergabe von Facility Services“, „Betreiberverantwortung bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA)“, „Cybersicherheit in Gebäudeautomation und Gebäudetechnik“, „Trinkwasserhygiene“ und Energieoptimierte Gebäudesteuerung mittels KI“.

Das ausführliche Programm und das Anmeldeformular der Bundesfachtagung Betreiberverantwortung finden Sie hier.