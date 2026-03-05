Donnerstag, 5. März 2026
Caverion: HLK-Auftrag für Klinikneubau in Leipzig

Der neue Zentralbau II am Klinikum St. Georg in Leipzig soll 2029 in Betrieb genommen werden. (Bild: Klinikum St. Georg)

Caverion Deutschland hat den Auftrag für die technischen Gewerke Raumluft, Heizung und Kälte im neuen Zentralbau II des Klinikums St. Georg in Leipzig erhalten.

„Wir können hier unsere Erfahrung bei der Errichtung von gebäudetechnischen Gewerken in komplexeren Krankenhausprojekten optimal einbringen – sei es das technische Know-how, die Logistik von großen Baustellen oder auch die erforderliche Personalstärke“, sagte Manfred Simmet, CEO von Caverion Deutschland, Anfang März. Der Auftrag im Wert von 13,6 Mio. Euro umfasst neben der kompletten Heizungs- und Kälteverteilung unter anderem auch die Installation von elf RLT-Anlagen sowie 76 Umluftkühlgeräten.

Der sechsstöckige Klinikneubau mit 39.000 qm Bruttogeschossfläche soll bis 2029 ein integriertes Notfallzentrum für Kinder und Erwachsene mit direktem Anschluss an die darüber liegenden Intensiv- und Überwachungsstationen beherbergen. Darüber hinaus sind im Zentralbau II des Klinikums St. Georg neue Labore für Herzeingriffe und die Versorgung von Schlaganfällen geplant.

