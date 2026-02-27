Caverion mit Umsatzrückgang

Der Umsatz von Caverion Deutschland ist 2025 trotz der vorgenommenen Umstrukturierungen im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Prozent auf 416 Mio. Euro gesunken.

Die Anzahl der Mitarbeitenden ging gegenüber 2024 um 4,3 Prozent auf knapp 2.000 zurück, teilte Caverion Deutschland Ende Februar zudem mit. Dennoch sprach Manfred Simmet, Geschäftsführer Caverion Deutschland, von einem „erfolgreichen Geschäftsjahr“: „Die getroffenen Umbaumaßnahmen sowie die positiven Effekte durch die Einführung der Regionalstruktur 2024 zeigen Wirkung.“ Zudem sei 2025 mit der Übernahme der Schulz Lufttechnik GmbH in Bochum eine zusätzliche Geschäftssäule in der Region Nord-West geschaffen worden.

Sowohl im Anlagenbau als auch im Facility Management will Caverion weiter organisch und anorganisch wachsen. Weitere strategische Zukäufe in Wachstumsmärkten sowie im Basisgeschäft der klassischen Gebäudetechnik werden den Angaben zufolge geprüft. „Unser Geschäftsumfeld erweist sich als robust gegenüber konjunkturellen Schwankungen. Wir spüren zwar eine gewisse Zurückhaltung auf Kundenseite, was größere Investitionen betrifft, jedoch sind unsere Auftragsbücher für 2026 gut gefüllt“, erklärte Simmet.