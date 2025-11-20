Claas vertraut weiter auf Piepenbrock

Der Landtechnik-Hersteller Claas hat den Vertrag mit der Piepenbrock Unternehmensgruppe für Reinigungsdienstleistungen am Firmensitz im westfälischen Harsewinkel um zwei weitere Jahre verlängert.

Ein Team von rund 40 Mitarbeitern ist für die Sauberkeit der Verwaltung, der Produktion und der Sanitärbereiche verantwortlich, teilte Piepenbrock mit. Der Gebäudedienstleister ist den Angaben zufolge seit 2014 für den Claas-Standort zuständig. Dort testet Piepenbrock seit einem halben Jahr den Einsatz von Saugrobotern in der Verwaltung.