Piepenbrock: Auftrag zur Reinraumreinigung

Piepenbrock hat von der Wörwag Pharma Production GmbH den Auftrag für die Reinraum- und Unterhaltsreinigung am oberbayerischen Standort in Pöcking erhalten.

Die Produktion verschiedener Tabletten und Dragees in Pöcking benötigt eine partikel- und keimfreie Umgebung nach GMP-Reinraumklasse D, teilte Piepenbrock mit. Den Angaben zufolge werden am Abend die Büros, die Sanitäranlagen und die Kantine in der Verwaltung gereinigt. In der Nachtschicht kümmert sich das Team um den rund 2.600 qm großen GMP-Bereich inklusive Kommissionierung und Lager. „Dort führen wir die Reinigungsarbeiten nach den detaillierten Vorgaben des Kunden aus. Diese beinhalten unterschiedliche Intervalle und Arbeitsschritte, die wir sorgfältig dokumentieren“, sagt Klaudija Bagara, Bereichsleiterin der Piepenbrock Niederlassung München.