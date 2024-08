Dekarbonisierungsberatung: Verdantix-Bericht lobt Schneider Electric

Schneider Electric wurde in einem aktuellen Bericht des Forschungs- und Beratungsunternehmens Verdantix mit einer Führungsposition ausgezeichnet. Schneider Electric wird darin mit seinem ganzheitlichen Beratungsansatz zur Dekarbonisierung hervorgehoben. Insbesondere die Expertise des Tech-Konzerns bei der Optimierung von Gebäudesystemen, der Modellierung des Energieverbrauchs sowie die Beratungsleistung hinsichtlich der Beschaffung und des Einsatzes erneuerbarer Energien wurde dabei gelobt, teilte das Unternehmen am 15. August mit.

„Um die Energieeffizienz und den CO2-Fußabdruck von Gebäuden zu verbessern, ist es wichtig, den gesamten Lebenszyklus zu betrachten – vom Bau bis zur Stilllegung“, sagte Connor Taylor, Senior Analyst bei Verdantix. „Schneider Electric bietet für diesen Bereich ein breites Portfolio an Lösungen und Dienstleistungen an. Zudem hat das Unternehmen in den letzten Jahren viel in die eigenen Beratungskompetenzen und spezifische digitale Dienstleistungen investiert, um sein Angebot zu erweitern“, ergänzte Taylor.

Der Verdantix-Bericht bewertet Beratungsdienstleistungen von Unternehmen, mit denen sich das Energiemanagement in Bestandsgebäuden verbessern sowie die Dekarbonisierung des Sektors vorantreiben lässt.