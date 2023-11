Schneider Electric übernimmt Klimaberater

Schneider Electric hat EcoAct SAS (EcoAct), einen internationalen Anbieter von Klimaberatung und Netto-Null-Lösungen, akquiriert. Der Abschluss der Transaktion erfolgte nach Konsultation der zuständigen Arbeitnehmervertretungen und Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden. Mit den Services erweitert Schneider Electric sein Portfolio an Beratungsdienstleistungen im Bereich nachhaltiges und energieeffizientes Wirtschaften sowie in puncto digitale IoT-Technologien. EcoAct verfügt über ein breit gefächertes Portfolio an Beratungsdienstleistungen, mit welchen Unternehmen unterschiedlicher Branchen bei der Erreichung ihrer Klimaschutzziele unterstützt werden.