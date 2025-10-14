Delta Development gewinnt Logix Award 2025

Der Projektentwickler und Investor Delta Development hat für die Logistikimmobilie The Levi Strauss & Co. European Distribution Center im nordrhein-westfälischen Dorsten den Logix Award 2025 erhalten.

„Die Jury überzeugte insbesondere die zukunftsfähige Kombination aus Kreislaufwirtschaft und CO₂-Neutralität“, teilte die Initiative Logistikimmobilien (Logix) mit. Das Gebäude mit einer Fläche von rund 73.000 m² ist den Angaben zufolge die deutschlandweit erste Logistikimmobilie, die nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip entstand. Dafür wurden unter anderem Baustoffe und Materialien, die im Zuge von Rückbauarbeiten gewonnen wurden, wiederverwendet. Die Energie-, Wärme- und Kälteversorgung des Gebäudes wird mit erneuerbaren Energien, durch die Nutzung von Geothermie und Photovoltaik, gesichert. Durch die Vermeidung von CO₂-Emissionen während des Baus und im Betrieb stellt Delta Development laut Logix eine positive Treibhausgas-Gesamtbilanz über den gesamten Lebenszyklus der Immobilie sicher.

„Die Auszeichnung bestätigt, dass unser Konzept zukunftsfähiger Logistikimmobilien auch in der Branche auf Resonanz stößt“, sagt Edwin Meijerink, CEO von Delta Development Germany.