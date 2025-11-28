Digitaler Zwilling für den Flughafen Wien

Die Nemetschek Group und die Flughafen Wien AG haben eine Kooperation mit dem Ziel vereinbart, die dRofus dTwin-Lösung als Airport BIM- und Facility-Integrationsplattform (Abigail) einzuführen.

„Gemeinsam mit der Nemetschek Group treibt der Flughafen Wien die digitale Erfassung seiner Infrastruktur intensiv voran. Mit der Implementierung der Plattform Abigail werden künftig alle Bauwerke und Flächen des Airports digital erfasst sein – der Flughafen Wien erhält so einen digitalen Zwilling“, sagt Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG. Das soll „eine noch effizientere und nachhaltigere Bauabwicklung und Betriebsführung der umfangreichen Flughafen-Infrastruktur ermöglichen“.

Mit der Digital Twin-Technologie setzt der Flughafen Wien künftig auf ein offenes, BIM-basiertes Facility Management zur effizienteren Prozessgestaltung und besseren Informationsweitergabe, teilte die Nemetschek Group Ende November mit. Die dRofus dTwin-Lösung liefert den Angaben zufolge ein umfassendes digitales Abbild der gesamten Flughafen-Infrastruktur, da alle prozessrelevanten Gebäude- und Anlagendaten aus zahlreichen Quellen, Systemen und von verschiedenen Beteiligten auf einer zentralen Plattform harmonisiert und verfügbar werden.

Am Flughafen Wien, mit jährlich rund 31 Mio. Passagieren, ist ab 2027 die Erweiterung des Terminal 3 geplant. Auf drei Ebenen mit insgesamt 70.000 m² Fläche sollen ein zentrales Sicherheitskontrollzentrum, zusätzliche Gates und Lounges sowie eine Shopping- und Gastronomiewelt entstehen.