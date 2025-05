Doppelauftrag für Goldbeck Parking Services

Die auf Bewirtschaftung und Revitalisierung von Parkimmobilien spezialisierte Goldbeck Parking Services GmbH hat zwei neue Aufträge im nordrhein-westfälischen Hagen erhalten.

Seit April wird die Tiefgarage am Berliner Platz mit insgesamt 98 Stellplätzen für den Auftraggeber AXA GmbH & Co. Immobilienbeteiligungs-Kommanditgesellschaft Merkens zweiundzwanzig, einer Tochtergesellschaft der DFH Group GmbH, gemanagt, teilte die Service-Sparte des Bau- und Dienstleistungsunternehmens Goldbeck mit. Dort wurde eine ticketlose Parkabfertigungstechnik an den Ein- und Ausfahrten inklusive automatischer Kennzeichenerfassung sowie ein bargeldloser Kassenautomat installiert.

Darüber hinaus betreuen Goldbeck Parking Services künftig für den Auftraggeber Elbers Parkhaus oHG das Parkhaus Elbershallen in Hagen mit etwa 350 Stellplätzen. Dort ist die Goldbeck-Tochtergesellschaft nach eigenen Angaben für den gesamten Parkbetrieb zuständig und bietet einen 24-Stunden-Service.

Mit den beiden neuen Aufträgen betreiben die Goldbeck Parking Services nun insgesamt fünf Parkobjekte in Hagen, darunter das Parkhaus Springe Cinestar, den Außenstellplatz Springe und das Parkhaus Mittelstadt.