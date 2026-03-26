Dorfner reinigt bei Diehl Metering

Die Dorfner Gruppe hat von Diehl Metering den Auftrag zur Reinigung von zwei Produktionsstandorten in Nürnberg und Ansbach erhalten.

Dorfner ist seit Jahresbeginn für die regelmäßige Unterhaltsreinigung, die Boden-, Glas-, Büro- und Kantinenreinigung sowie für Sonderreinigungen verantwortlich, teilte das Nürnberger Familienunternehmen mit. Den Angaben zufolge muss bei der Reinigung in bestimmten Bereich der Produktionsstandorte darauf geachtet werden, dass elektrostatische Aufladung vermieden wird, um empfindliche Bauteile zu schützen.