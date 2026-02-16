Dorfner reinigt Sparkassen in Oberfranken

Die Dorfner Gruppe hat im November 2025 die Reinigung von 21 Sparkassenfilialen im Raum Kulmbach-Kronach übernommen.

Unterschiedlich große Standorte, individuelle Anforderungen der einzelnen Filialen sowie standortübergreifend koordinierte Einsatzzeiten erforderten eine präzise Organisation, teilte das Nürnberger Familienunternehmen Mitte Februar mit. „Der gleichzeitige Start an so vielen Standorten war organisatorisch anspruchsvoll“, sagte Nicole Wolf, Regionalleiterin der Dorfner Gruppe Region Ost.